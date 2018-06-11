حريق يلتهم إحدى الكنائس في مصر دون وقوع إصابات

القاهرة(صدى):

اندلع حريق في إحدى الكنائس بشبرا الخيمة فجر اليوم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ونجحت قوات الحماية المدنية المصرية بالقليوبية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث تحفظت على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا باندلاع حريق بالكنيسة وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق، فيما أكدت التحريات الأولية أن الحريق شب في أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة الجاري إنشاؤها بالمنطقة ثم امتد لباقي المبنى.