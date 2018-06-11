بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة من أمام محل في المجاردة
كشفت كاميرات المراقبة، لحظة سرقة سيارة متوقفة من أمام أحد المحلات في محافظة المجاردة.
وبيَّن المقطع السيارة التي نزل قائدها منها أمام أحد المحلات وتركها في وضع التشغيل.
وظهر شخصًا آخر يسير على رصيف الطريق ويحمل أكياسيًا في يده، ثم انتبه للسيارة، وسارع بركوبها والهرب بها، قبل أن يلحق به قائد السيارة من المحل.
المرزوق[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 52 دقيقة
انتشرت السرقات فى البلد حتي أصبحت ظاهرة مؤلمة يعاني الكثير منها ومجالات العمل فى السعودية مفتوحة .الأمور لاتحوج للسرقة إلا من لعب الشيطان فى عقولهم من أجل الحصول على أموال كثيرة بسهولة..بدون جهد وتعب