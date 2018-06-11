بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة من أمام محل في المجاردة

أبها(صدى):

كشفت كاميرات المراقبة، لحظة سرقة سيارة متوقفة من أمام أحد المحلات في محافظة المجاردة.

وبيَّن المقطع السيارة التي نزل قائدها منها أمام أحد المحلات وتركها في وضع التشغيل.

وظهر شخصًا آخر يسير على رصيف الطريق ويحمل أكياسيًا في يده، ثم انتبه للسيارة، وسارع بركوبها والهرب بها، قبل أن يلحق به قائد السيارة من المحل.