حسن كراني: اعتدال درجات الحرارة خلال 72 ساعة

علي القحطاني (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يسود اعتدال حراري ما بين 2 إلى 5 مئوية على أجواء المنطقة الشرقية والوسطى خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اعتدال حراري ما بين 2–5 مئوية يسود بعون الله تعالى أجواء الشرقية والوسطى خلال ال 72س القادمة لأن هناك تراجع متسارع للكتلة الحارة لشبه القارة الهندية نتيجة تعمق كتلة معتدلة عبر الشمالية الغربية تتعمق تدريجيا عالغربية وتؤثر مباشرة عالشمالية الغربية وشرقها ” .