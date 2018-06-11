بالفيديو.. طفل رضيع يتسلل من المنزل ويعبر طريقا مليئا بالسيارات

كوالالمبور(صدى):

كاد طفل ذو ثلاث سنوات أن يتعرض لحادثة مؤسفة ، عقب تسلله خارج المنزل لطريق مليئ بالسيارات وحده في ماليزيا .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تفاجأ سائقو الشاحنات الضخمة بظهور طفل لصغير أمامهم عابرا الطريق ولحسن حظه أن شاحنتين توقفتا قبل دهسه بينما ارتجل راكب دراجة نارية ووضعه على الجانب الآخر من الطريق، وأخيرا ظهرت والدته تركض في هلع بعد اكتشافها غيابه وتسلله من المنزل دون أن تدري.