بالفيديو.. طفل رضيع يتسلل من المنزل ويعبر طريقا مليئا بالسيارات
كاد طفل ذو ثلاث سنوات أن يتعرض لحادثة مؤسفة ، عقب تسلله خارج المنزل لطريق مليئ بالسيارات وحده في ماليزيا .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تفاجأ سائقو الشاحنات الضخمة بظهور طفل لصغير أمامهم عابرا الطريق ولحسن حظه أن شاحنتين توقفتا قبل دهسه بينما ارتجل راكب دراجة نارية ووضعه على الجانب الآخر من الطريق، وأخيرا ظهرت والدته تركض في هلع بعد اكتشافها غيابه وتسلله من المنزل دون أن تدري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48318 ] نشر منذ 39 دقيقة
سبحان من انجاه ,,
,, واضح ان اللي شاله رجل مسلم ، جزاه الله خير الجزى .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله ستر عليه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3878 ] نشر منذ 16 دقيقة
اذا ربي كتب له السلامه حينجو وان كتب عليه شي اخر حيصيبه-الحمد لله على سلامته-