” الأوقاف ” تطرح مسودة تعليمات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية لمدة 30 يوما

عادل الحربي (صدى):

قامت الهيئة العامة للأوقاف، بطرح مسودة تعليمات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية ” التعليمات ” عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين، وذلك لمدة 30 يومًا تنتهي بتاريخ 25/10/1439هـ، الموافق 9/07/2018م.

وعن الأهداف التي تسعى هذه التعليمات تحقيقها، فهي تهدف لتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، بالإضافة لإشراك الجهات والأطراف ذوي العلاقة في إبداء الرأي والملاحظات تجاه هذه التعليمات.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تلقي الآراء وملاحظات المهتمين والمعنيين من خلال البريد الإلكتروني هنا” ص.ب ‏‏88200 الرياض 11662، عناية – الإدارة القانونية ” .

كما أبانت أنه يمكن الاطلاع على مسودة التعليمات؛ وذلك من خلال موقع الهيئة، من خلال الرابط التالي:هنا