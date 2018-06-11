فتوى للشيخ ” بن باز ” توضح حكم صبغ اللحية بالسواد
وردت الكثير من الأحاديث النبوية بشأن صبغ اللحية بالسواد، الأمر الذي انتشر لدى العديد ممن ينتسبون إلى العلم، وفي هذا السياق، جاءت فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – لتوضح حكم الدين في هذا الشأن.
حيث قال الشيخ ” بن باز ” : ” في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، أبرزها حديث جاء في قصة والد الصديق رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ أنه قال: لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضًا: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد وفي رواية: وجنبوه السواد ” .
وتابع: ” وحديث آخر لابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي ﷺ قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد ” .
فيما أكد الشيخ ” بن باز ” ، أن هناك عدة أحاديث أخرى في هذا الشأن، جميعها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره.
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