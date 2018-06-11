فتوى للشيخ ” بن باز ” توضح حكم صبغ اللحية بالسواد

حمود العنزي (صدى):

وردت الكثير من الأحاديث النبوية بشأن صبغ اللحية بالسواد، الأمر الذي انتشر لدى العديد ممن ينتسبون إلى العلم، وفي هذا السياق، جاءت فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – لتوضح حكم الدين في هذا الشأن.

حيث قال الشيخ ” بن باز ” : ” في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، أبرزها حديث جاء في قصة والد الصديق رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ أنه قال: لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضًا: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد وفي رواية: وجنبوه السواد ” .

وتابع: ” وحديث آخر لابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي ﷺ قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد ” .

فيما أكد الشيخ ” بن باز ” ، أن هناك عدة أحاديث أخرى في هذا الشأن، جميعها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره.