إيران تعلق قرار الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

طهران(صدى):

قرَر مجلس الشعب الإيراني، أمس الأحد، تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين.

وصوَّت 138 نائباً، مقابل 103، وامتنع 6 عن التصويت، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى.

ويطلب فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب، من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وتحل دولتي إيران وكوريا الشمالية، على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.

من جانبهم، أوضح مختصون أن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستوقف الدعم الإيراني لميليشيا حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمتين إرهابيتين.