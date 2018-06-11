بعد اختراقه لموقع الاتصالات السعودية.. السلطات الأمنية تلقي القبض على ” هكر “

علي القحطاني (صدى):

تمكنت السلطات الأمنية من القبض على ” هكر ” ؛ لقيامه باختراق موقع شركة الاتصالات السعودية على الانترنت.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت مصادر أنه بعد متابعة المتخصصين في أمن المعلومات، ثبت معها سوء الاستغلال الذي تم من قبل ” الهكر ” ، حيث قام بتسريب معلومات خاصة لعدد من المشتركين.

وتمكنت الجهات الأمنية من استعادة المعلومات الالكترونية التي سرقها المخترق، كما دعا المختصون الجهات الحكومية والخاصة لضرورة تأمين البيانات والمعلومات التي يتم تداولها عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية.