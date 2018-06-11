رسالة مؤثرة من زوجة جندي شهيد لوزارة الداخلية

نايف السالم(صدى):

وجَّهت زوجة الشهيد ثامر العنزي، الجندي الذي استشهد في ميدان القتال بالحد الجنوبي في شهر صفر للعام الماضي، رسالة مؤثرة إلى وزارة الداخلية.

وقدَّمت زوجة الشهيد، الشكر للوزارة متمثلة في قياداتها، على مبادرتهم الطيبة بتوزيع سلال غذائية للمحتاجين عن زوجها الشهيد خلال شهر رمضان المبارك.

وبيَّن مقطع فيديو، الزوجة وهي في حالة تأثر شديدة، وتقول: ” لا أدري كيف أشكركم، وأرد لكم الجميل على هذه المبادرة الطيبة، أشكر كل شخص جهز هذه السلال الغذائية عن زوجي، والله إني أدعو لكم ولا أدري كيف أوفيكم حقكم، لأنكم ما نسيتم الشهداء، وأنا جداً فرحانة ” .

وتعرض الجندي ثامر العنزي، لإطلاق نار وقذائف مدفعية على الحد الجنوبي ما أدى إلى استشهاده.