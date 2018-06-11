الإسكان تكشف موعد إطلاق خدمة فحص جودة البناء

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الإسكان، عن موعد إطلاق خدمة فحص جودة البناء عبر منصة ” أساس ” ، مؤكدة أنه سيكون في الربع الثالث من العام الجاري.

يشار إلى أن هذا النظام عبارة عن معايير يتم تطبيقها من خلال منصة إلكترونية تربط المواطن المقبل على البناء بالفاحصين المعتمدين والمؤهلين من قبل المعهد العقاري السعودي؛ بحيث يتم القيام بإجراءات الفحص على أعمال التنفيذ عبر مراحل محددة وهامة من مراحل البناء.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل، قد دشَّن نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة ” أساس ” ، في 14 مايو الماضي.

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