سعود القحطاني لتنظيم الحمدين: إذا لم تستح فافعل ماشئت
استنكر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأثنين، استمرار قناة الجزيرة القطرية في محاولاتها الفاشلة لتوجيه الاتهامات للمملكة ونشر الأكاذيب.
وقال القحطاني : ” خسة قناة الجزيرة التابعة لخسة تنظيم الحمدين الحاكم لشرق سلوى لا تنتهي، يتهمون بتقاريرهم السعودية والكويت والإمارات بأن وقفتهم مع الأردن في قمة مكة بهدف الضغط عليه لبيع القدس! ” .
وأضاف : ” لم يحترموا حتى أمير الكويت حفظه الله الذي حاول أخراجهم من عزلتهم، حقًا إذا لم تستح فافعل ماشئت “.
وتابع : ” السعودية والكويت والإمارات أوفوا بكل التزاماتهم السابقة للأردن، واليوم زادوا عليها، وهذا حق الأخ على أخيه، فالعلاقات الأخوية والمصير المشترك هي سبب قمة مكة “.
واستكمل : ” تنظيم الحمدين معلوم خساسته مع الأردن في الربيع العربي وتصعيده للأزمة الحالية ولم يوف بالتزاماته السابقة للأردن حتى الآن “.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
اسعدك الله ياسعود لوحك جبهه…سقطت اقنعتهم
الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
حي والله هالظحكة …والله ان الجزيرة ماتطيق اسمك كشفتهم بعد ان كانو يداهنون ويدعون الحياد …الله يقويك ويسعدك وينصرك
حجازي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 39 دقيقة
ونعم بالقحطاني وكل القبائل وغيرالقبائل وقوفنا مع ولاة امرنا وعلمائنا ووطنا واجب وطني ولانشكرعلى الواجب الوطني.