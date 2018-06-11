شاشات في الحدائق والمنتزهات لتغطية أحداث ومباريات المونديال بالجوف

علي العنزي(صدى):

دشنت أمانة منطقة الجوف اليوم أكبر شاشة LED Studio عملاقة بأبعاد 5*10 بمركز الأمير عبدالإله الحضاري لنقل بطولة كأس العالم 2018م، دعماً للمنتخب السعودي حيث تم تخصيصها للمباريات التي تعرض في فترات الظهر.

وقامت الأمانة بتركيب الشاشة بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بصالة مجهزة بتكيف مركزي ومقاعد مريحة للحضور، كما هيأت المكان للشباب وقسم خاص بالعائلات، وفي الفترة المسائية خصصت الأمانة شاشات بمقاس 5*3 في حدائق مدينة سكاكا لنقل أحداث ومباريات كأس العالم للعائلات والشباب.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، لدعم الشباب والرياضة ومشاركة المنتخب السعودي، وانطلاقاً من دور الأمانة ومسؤوليتها الاجتماعية، وحرصا على خدمة العائلات والشباب بإيجاد متنفسات وأماكن عامة ومهيأة لهم لقضاء أوقاتهم.

ووجه أمين الجوف جميع البلديات التابعة بالمنطقة بعمل شاشات في الحدائق والمنتزهات لتغطية أحداث ومباريات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018 ، وتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث العالمي.