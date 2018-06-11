للمرة الثانية في أقل من أسبوع..السيطرة على مركبة علق مثبت سرعتها

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ،في الساعات الأولى من اليوم الأثنين، من السيطرة على مركبة علق مثبت سرعتها على 160 كم/ س بطريق الساحل .

وتلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغا يفيد بأن مركبته قد علق عليه مثبت السرعة وهو يسير بسرعة 160 .

وتولت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق التعامل مع الحالة والتواصل مع قائد المركبة عن طريق مكبرات الصوت للدوريات وفسح الطريق أمامه.

وتم التعامل معها عن طريق صدم المركبة من الخلف مما أدى إلى انفصال المثبت وانخفاض سرعة المركبة وعودتها إلى وضعها الطبيعي.