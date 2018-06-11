“صحة الرياض” تستقبل 11 مصاب وحالة وفاة في حادث مروري

عادل الحربي (صدى):

استنفرت “صحة الرياض” الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفيي الرين والأفلاج نتيجة حادث مروري ، نتج عنه 11 حالة من بينها حالة وفاة .

وأوضحت “صحة الرياض” أنه تم خلال الساعات الماضية استقبال أكثر من 8 حالات ، منها حالة وفاة بمستشفى الأفلاج بينما بقيت الحالات مستقرة ، كما تم استقبال عدد 3 حالات بمستشفى الرين اثنتان منها حرجة حيث تم تحويل احدى الحالات الى مستشفى القويعية ، حيث تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل .

وناشدت “صحة الرياض” كافة سالكي الطرق بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة و ترك التهور والقيادة بسرعات عالية ، بمايحقق السلامة للجميع .

وأشارت “صحةالرياض” أنها تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.