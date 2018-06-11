لجنة المسابقات تكشف عن جدول دوري المحترفين للموسم المقبل
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد بث مباريات دوري المحترفين لموسم 2018/2019.
وسينطلق المويم الخميس 30 أغسطس 2018، بمشاركة 16 فريقا لأول مرة ويستمر حتى 2 ماية 2019.
وجاء تنظيم الجدول وفق أفضل الممارسات العالمية وبتقنية عالية عبر برنامج إلكتروني يستخدم لأول مرة بمشاركة شركة اتوس العالمية والتي تعمل في وضع جدول الدوري الإنجليزي.
وللإطلاع على جدول الدوري أضغط هنا:
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 ساعات
وش هذي الاغلاط الاملائية
(وسينطلق المويم الخميس ) الموسم
(حتى 2 ماية ) مايو