بالفيديو.. أحن لبحر ” فنطاس ” فى أوقاتي الصعبة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الكويتي ” سعد الفرج”، اليوم الإثنين، عن إرتباطه الوثيق بمسقط قرية الفنطاس في الكويت، قائلًا ” أنا من مواليد قرية الفنطاس، ولما ضاقتى عليا القرية توجهت إلى مدينة الكويت، ولكنى مازلت تربطني علاقة وثيقة بالمكان.

وأضاف ” الفرج”، خلال لقائه التليفزيوني في برنامج ” مجموعة إنسان “، إنه عندما يشعر بالفرح أو بالحزن يتجه إلى بحر فنطاس لأنه يشعر بالحنين ويشتم فيه رائحة الأباء والأجداد ومرحلة طفولته وشبابه “.

وأكمل ” الفرج “، أنه عندما ترك قرية ” الفنطاس ” عام 1956 لم تكن قد دخلت الكهرباء للقرية فى ذلك الوقت، مع العلم أن قرية ” الفنطاس ” من القري الفنية في الكويت، وكانت تتمتع بوجود أشكال متعددة من الفنون كالعرضة، والسامري”.