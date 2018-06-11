بالفيديو.. أحن لبحر ” فنطاس ” فى أوقاتي الصعبة
كشف الفنان الكويتي ” سعد الفرج”، اليوم الإثنين، عن إرتباطه الوثيق بمسقط قرية الفنطاس في الكويت، قائلًا ” أنا من مواليد قرية الفنطاس، ولما ضاقتى عليا القرية توجهت إلى مدينة الكويت، ولكنى مازلت تربطني علاقة وثيقة بالمكان.
وأضاف ” الفرج”، خلال لقائه التليفزيوني في برنامج ” مجموعة إنسان “، إنه عندما يشعر بالفرح أو بالحزن يتجه إلى بحر فنطاس لأنه يشعر بالحنين ويشتم فيه رائحة الأباء والأجداد ومرحلة طفولته وشبابه “.
وأكمل ” الفرج “، أنه عندما ترك قرية ” الفنطاس ” عام 1956 لم تكن قد دخلت الكهرباء للقرية فى ذلك الوقت، مع العلم أن قرية ” الفنطاس ” من القري الفنية في الكويت، وكانت تتمتع بوجود أشكال متعددة من الفنون كالعرضة، والسامري”.
سعد الفرج : إذا أنا حزين ألجأ إلى بحر الفنطاس.#مجموعة_إنسان#سعد_الفرج_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/cpmTCLYrTK
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ١٠ يونيو ٢٠١٨
سعد الفرج يصف ملامح القرية الكويتية#مجموعة_إنسان#سعد_الفرج_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/BdKG7jhfBj
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ١٠ يونيو ٢٠١٨
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