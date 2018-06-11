بالفيديو.. إهمال ممرضة يتسبب في بتر ساق طفل حديث الولادة
تسببت ممرضة في إحدى المدن الصينية ، في بتر ساق طفل حديث الولادة يبلغ من العمر أربعة أيام فقط .
جاء ذلك بعد أن عانى من حروق خطيرة بسبب ” استشوار ” تركته الممرضة صوب ساقه لمدة نصف ساعة ، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفل ببتر ساقه .
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله ، الممرضة تقوم بتجفيف الطفل بعد استحمامه قبل أن تترك الجهاز موجها نحوه.
وأكدت وسائل إعلام صينية ، إنه تم طرد الممرضة وممرضة أخرى تعتبر مسئولة عن وقوع الحادث .
وأضافت أن الطفل دخل حاضنة لحديثي الولادة بعد ولادته قبل ميعاده، وقدم مدير المستشفى اعتذارا لوالدي الطفل، وتكفل بتغطية جميع النفقات الطبية والتي تصل إلى 71 ألف جنيه إسترليني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48295 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
زائر[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء الصينيون
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3324 ] نشر منذ 57 دقيقة
وه استشوار الله ياخذها مجرمة