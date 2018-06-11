بالفيديو.. إهمال ممرضة يتسبب في بتر ساق طفل حديث الولادة

بكين(صدى):

تسببت ممرضة في إحدى المدن الصينية ، في بتر ساق طفل حديث الولادة يبلغ من العمر أربعة أيام فقط .

جاء ذلك بعد أن عانى من حروق خطيرة بسبب ” استشوار ” تركته الممرضة صوب ساقه لمدة نصف ساعة ، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفل ببتر ساقه .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله ، الممرضة تقوم بتجفيف الطفل بعد استحمامه قبل أن تترك الجهاز موجها نحوه.

وأكدت وسائل إعلام صينية ، إنه تم طرد الممرضة وممرضة أخرى تعتبر مسئولة عن وقوع الحادث .

وأضافت أن الطفل دخل حاضنة لحديثي الولادة بعد ولادته قبل ميعاده، وقدم مدير المستشفى اعتذارا لوالدي الطفل، وتكفل بتغطية جميع النفقات الطبية والتي تصل إلى 71 ألف جنيه إسترليني.