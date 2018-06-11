بالفيديو..سمو ولي العهد يزين أكبر شاشة في موسكو قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

ستشهد المباراة الافتتاحية للمونديال بين الأخضر وروسيا في 14 يونيو الجاري، حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لمؤازرة المنتخب.

وقبيل ايام من المباراة الافتتاحية تزينت أكبر شاشة في العاصمة الروسية موسكو بصورة لسمو ولي العهد؛ احتفالًا وترحيبًا بقدومه وحضور المباراة الافتتاحية.

وكان أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فيلادمير بوتين بسمو وليَّ العهد على هامش العرس الكروي العالمي.