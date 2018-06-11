3 ايام على المونديال.. ” معركة نورمبيرج ” أشرس مباراة بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

3 ايام فقط تفصلنا عن انطلاق مونديال روسيا 2018؛ وجمع ذكريات جديدة لمواجهات غريبة وأخرة قوية بين المنتخبات المختلفة علة مستوى العالم .

وحتى يتم رصد ذكريات جديدة ومشاهد حديثة من مونديال روسيا 2018؛ تسلط ” صدى ” الضوء على ذكى قديمة تعود لمونديال 2006.

شهد مونديال 2006 في دور الـ 16 مباراة أطلق عليها ” معركة نورمبيرج ” بين هولندا والبرتغال؛ حيث تم اعتبارها أشرس مباراة في تاريخ المونديال.

وتم إشهار 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء، من قبل الحكم الروسي فالنتين إيفانوف، في رقم لم يكن له مثيل من حيث عدد البطاقات المُشهرة في أي مباراة تحت إدارة الفيفا.

وعلى جانب أخر، شهدت المباراة خروج رونالدو باكياً في مشهد مأساوي من الملعب، حيث قال بعد المباراة إن بولحروز كان يقصد إصابته، وإن تدخله عليه كان متعمداً.

و انتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي بهدف وحيد سجله نونو مانيش في الدقيقة 23، لينال لقب أفضل لاعب في المباراة.