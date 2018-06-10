دليلك لاستخدام درجات الكونسيلر المختلفة

متابعات(صدى):

يعد الكونسيلر أساسياً في روتين مكياج كل سيدة، ولا غنى عنه، حيث يخفي الهالات السوداء المزعجة والحبوب ومختلف عيوب البشرة بفعالية كبيرة ترجع إلى توفره بدرجات مختلفة مُخصصة لمختلف مشاكل البشرة.

وفي هذا الصدد قدمت خبيرة تجميل الدليل الشامل لك لمعرفة كيفية استخدام مختلف درجات الكونسيلر:

الأصفر

يعمل على إخفاء الهالات السوداء أو الكدمات والعروق الزرقاء أو الأرجوانية، ويتميز الكونسيلر الأصفر بأنه يناسب مختلف درجات البشرة، وبالأخص البشرة ذات درجة التان.

الأخضر

يُستخدم الكونسيلر الأخضر لإخفاء أي إحمرار ببشرتك، بما يشمل الحبوب والندبات، وحروق الشمس والتهابات البشرة وغيره وأي شيء ذي لون محمر، حيث يعمل الأخضر على موازنة اللون الأحمر.

الأرجواني

يعمل على معادلة أي بقع صفراء على بشرتك، والتي يمكن أن تظهر بسبب تقدم العمر أو البقع الشمسية.

الوردي المائل إلى الخوخي

تلك الدرجة مثالية لإضفاء الإشراقة حول عينيكِ وتفتيح تلك المنطقة، ويمكنك استخدامها لإخفاء علامات الإرهاق على وجهك، ويعتبر دوره مشابهاً للكونسيلر الأصفر، ولكن الفرق هو أن اللون الوردي يعمل بشكل أفضل على البشرة الفاتحة.

التان

تعتبر درجة التان مثالية جداً للكثيرات، حيث تتماشى مع البشرة بسلاسة ويمنحك تغطية رائعة، ويعمل على إخفاء أي عيوب بحاجة لمزيد من الاهتمام، بعد تطبيق ألوان مختلفة من الكونسيلر.

البني القاتم

مثالي للكونتور، وبدلًا من شراء منتجات مُخصصة للكونتور، يتوفر لكِ في علبة الكونسيلر الشاملة.