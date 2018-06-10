القبض على مقيم هندي الجنسية بالرياض .. و ضبط عدد ” 7 ” براميل مليئة بالخمر

محمد السعران(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية الميدانية لتنفيذ الأنظمة وتعقب مخالفيها أسفرت بتوفيق الله عن القبض على مقيم هندي الجنسية، في العقد الثالث من العمر.

بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج الخمور وترويجها في غرفة يسكن فيها بغرب مدينة الرياض.

وأسفرت إجراءات تفتيش الغرفة عن ضبط عدد (٧) براميل سعة (٢٥٠) لتر (٦) منها مليئة بالخمر، بالإضافة إلى مواد ومعدات متنوعة تستخدم في إنتاجه، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.