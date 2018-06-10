بالصور.. وفاة مقيمين اختناقًا في بئر جوفية بهضاب الشعب في عفيف

نايف السالم(صدى):

توفى مقيمان من جنسيات آسيوية؛ اختناقاً في بئر جوفية بهضاب الشعب، بالقرب من مركز العسيبي التابع لعفيف؛ أثناء عملهما على تعبئة صهريج مياه.

وباشرت فرق من الدفاع المدني بالمحافظة، الموقع وتم انتشال الجثتين ونقلهما لثلاجة المستشفى.

وقال مرافقهما الثالث، إنهم ” هنديان وباكستاني ” وأثناء عملهم؛ وقعت قطعة من مضخة المياه، الأمر الذي جعل أحدهم ينزل للبئر لاستخراجها وعند منتصف البئر فقد الوعي؛ بسبب الغازات السامة التي خلفتها المضخة داخل البئر.

وأضاف أن المقيم الباكستاني هبّ لإنقاذ زميله ولحق به لداخل البئر، وبعد محاولات لإخراج زميله وعدم قدرة الوحيد الذي بقي خارجاً على سحبهما بالحبل، فقد الوعي المنقذ ولحق بزميله.