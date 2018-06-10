نصائح طبية بتقليل مخاطر حرارة الجو على العين

حمودي العنزي(صدى):

أطلقت ” الجمعية السعودية لطب العيون ” ، اليوم الأحد، تحذيرھا من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة الذي تشھده المنطقة ھذا الصيف لمستويات عالية وتأثيرھا على صحة العيون.

وحذرت ” الجمعية ” ، من التعرض لدرجات الحرارة العالية ولأشعة الشمس بشكل مباشر، مما يقود إلى مشاكل عديدة منھا الإصابة بجفاف أو حساسية في العين ويمكن تعويض ذلك بمرطبات للعين يطلق عليھا بديل للدموع أو الدموع الصناعية، بشرط أن لا تحتوي على مضادات أو مواد تؤثر على العين.

وأوضح الدكتور ” عبدالعزيز عبدالله آل ضبعان ” ممثل الجمعية السعودية لطب العيون في منطقة عسير، أن خطر تأثيرات أشعة الشمس على العين كبير، ومنھا أن جسم الإنسان يستقبل أشعة الشمس عن طريق الجلد والعينين، ومع أن ھناك فوائد للتعرض لأشعة الشمس منھا تكوين فيتامين ( د ) في الجلد وتكوين الرؤية في العينين، إلا إن لھا أضرارا من أخطرھا سرطان الجلد وتعتم عدسة العين، وھذا إثر التعرض الطويل للشمس.

وأكد ” آل ضبعان”، أن كثرة التعرض لأشعة الشمس تسبب مشاكل للعيون منھا ” ظفرة العين وھي تغيرات في أنسجة الملتحمة تنتج من كثرة التعرض لأشعة فوق البنفسجية وھي تضايق المريض من حيث الإحمرار الدائم وأحيانا تتقدم فتؤثر على القرنية والنظر، كما تسبب في تكوين ما يسمى بمرض الساد Cataract أو عتامة بعدسة العين وھذا يبدأ بشكل قليل ويزداد تدريجيا مع الزمن مع طول التعرض للشمس ، إضافة إلى ” الضمور الشبكي البقعي ” الذي ينشأ من تأثير أشعة الشمس على العين مما قد يصيب مركز البصر في الشبكية نتيجة النظر مباشرة إلى قرص الشمس.

وأشار ” آل ضبعان ” ، إلى أن الشكوى من أعراض ” جفاف العين ” تزداد مع قدوم الصيف وذلك نتيجة للجو الحار و الجاف في الصيف، وتكون أعراضھا الحرقان وإحساس بوجود مثل الأجسام الغريبة في العين و احمرار وحكة.

وقدم ” استشاري العيون ” ، بعض نصائح للمحافظة على العيون مع قدوم الصيف منھا ” تجنب التعرض لأشعة الشمس لكون نسبة من الأشعة فوق البنفسجية موجودة في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، واستخدام النظارات الشمسية الجيدة، فلابد من توفر فيھا شروط ومنھا فلترة الأشعة فوق البنفسجية بغالب %100 حتى تحمي العين من أضرار ھذه الأشعة، وعدم التعرض مباشرة للھواء الجاف والحار لأن ذلك يزيد من الجفاف وخصوصًا إذا كان الإنسان مسافرًا بالسيارة على الطرق الطويلة، كما الأشخاص الذين يعانون من جفاف العيون لابد من استخدام القطرات المرطبة التعويضية للدمع بقدر الحاجة وكما يقرره الطبيب المختص.

وبالنسبة لمستخدمي ” العدسات اللاصقة ” ، عليھم الحذر من نسبة الجفاف في العيون مسبقًا ومع دخول فصل الصيف الحار قد تزداد المشكلة فليلا فعليھم استخدام القطرات المرطبة الخالية من المواد الحافظة، كذلك يجب تنظيف العدسات يوميًا وإعطاء العين فترات راحة من ھذه العدسات في كل يوم وخصوصا عند النوم.

ولفتت ” الجمعية ” ، إلى أنه يجب الحرص أثناء إجراء عمليات تقويم الإبصار ” الليزك أو الليزر ” لأن المريض قد يشعر بجفاف في العينين بعد إجراء مثل ھذه العمليات ويحتاج إلى قطرات مرطبة لمدة طويلة وعليه فإن في فصل الصيف الحار والجاف قد تزداد نسبة الجفاف لكن مع استخدام العلاج والإرشادات المناسبة حيث تكون العطلة الصيفية مناسبة لھم.