مع اقتراب عيد الفطر.. سوق الذهب بعسير ينتعش

أبها(صدى):

قبل أيام قليلة من قدوم عيد الفطر المبارك، شهدت أسواق الذهب بعسير انتعاشة كبيرة ، وإقبال كثيف .

ويُعد العيد هو من أحد المناسبات التي تشهد إقبال النساء على شراء الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الزينة لديهن، بالإضافة إلى إقبال الكثير على الزواج خلال إجازة الصيف، وهو ما أسفر عن ارتفاع قيمة الذهب.

وفي هذا السياق قدم بعض الباعة وأصحاب المعارض نصائح متعددة للراغبين في الشراء؛ حيث قال أحد البائعين: يجب الابتعاد عن شراء الذهب المشغول كثيرًا، والذهب الملون لأنهما عند الحاجة للبيع يكون فيه خسارة ويفقد قيمته الشرائية ولا يعوض حتى ولو كان جزءًا يسيرًا من المبلغ المدفوع، مؤكدًا أهمية معرفة ثمن غرام الذهب وعياره قبل الشراء ، وملاحظة كتابة رقم ونوع العيار على القطع الذهبية.

وأضاف أن أفضل أنواع الذهب هو عيار 24 لنقائه ،يليه عيار 22 ، في حين يُعد عيار 18 الأقل جودة لكثرة الشوائب فيه، ويزداد الطلب في الأسواق حاليًا على عيار 21 ، لافتًا إلى أهمية أن لا ينخدع المشتري بثقل قطعة الذهب ،فعيار الذهب المهم أهم من ثقله.

وكان الذهب شهد خلال الأيام الماضية أسعارًا متفاوتة ليصل عيار 24 لـ 156.37 ريال، وعيار 22 بمبلغ 143.34 ريال، وعيار 12 بمبلغ 78.18 ريال في حين بلغ سعر أوقية الذهب 4863 ريالًا.