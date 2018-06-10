بالصور.. البريد يوثق تأهل الأخضر للمونديال بـ 3 طوابع تذكارية

نواف السالم(صدى):

في لافتة رائعة، وقبل 4 أيام من انطلاق المونديال، قامت مؤسسة البريد السعودي بتوثيق مشاركة الأخضر في البطولة.

ووثقت المؤسسة تأهل الأخضر بـ 3 طوابع تذكارية؛ حيث ضمت طابعًا من فئة الخمسة ريالات يحمل صورة جماعية للاعبي المنتخب الوطني خلال مرحلة الإعداد الرابعة للمنتخب والتي جرت في ماربيا بإسبانيا.

وحمل الطابع تميمة المنتخب التي تمثلت في صورة صقر على هيئة لاعب كرة قدم سعودي، إلى جانب شعار الهيئة العامة للرياضة وصورة لكأس العالم، وكتب عليه ” معاك يالأخضر ” .

كما شملت الإصدارات طابعين من فئة الريالين حملا تميمة المنتخب وشعار الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب بعض المعالم الشهيرة في الوطن .

وأقدمت المؤسسة على تلك الخطوة؛ باعتبار الطوابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارًا واسعًا، كما أن الطوابع تؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.