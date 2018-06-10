بالصور.. البريد يوثق تأهل الأخضر للمونديال بـ 3 طوابع تذكارية
في لافتة رائعة، وقبل 4 أيام من انطلاق المونديال، قامت مؤسسة البريد السعودي بتوثيق مشاركة الأخضر في البطولة.
ووثقت المؤسسة تأهل الأخضر بـ 3 طوابع تذكارية؛ حيث ضمت طابعًا من فئة الخمسة ريالات يحمل صورة جماعية للاعبي المنتخب الوطني خلال مرحلة الإعداد الرابعة للمنتخب والتي جرت في ماربيا بإسبانيا.
وحمل الطابع تميمة المنتخب التي تمثلت في صورة صقر على هيئة لاعب كرة قدم سعودي، إلى جانب شعار الهيئة العامة للرياضة وصورة لكأس العالم، وكتب عليه ” معاك يالأخضر ” .
كما شملت الإصدارات طابعين من فئة الريالين حملا تميمة المنتخب وشعار الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب بعض المعالم الشهيرة في الوطن .
وأقدمت المؤسسة على تلك الخطوة؛ باعتبار الطوابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارًا واسعًا، كما أن الطوابع تؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مابحثنا عنه من عقود
منتخب هجومي لا يهاب الخصوم ، لدينا المواهب ولدينا الإمكانيات فلماذا نتأخر!!
شكراً مدرب الأخضر
صقورنا قادرة باذن الله ، الطموح ارتفع والمأمول تأهل ، والبوادر ” مبشرة “
همس[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة
بادره ممتازة لأكن توجد ملاحظه بعض العيبه غير مشاركين في كاس العالم مثل العابد وبعض العيبه مشاركين مثل فهد المولد وغير موجود
طلال[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح كلامك همس ، ولكن الهدف السامي هو مشاركة المنتخب واللاعبين يتغيّرون ، ونرجوا الله لهم التوفيق في مشاركتهم 🇸🇦
أخصائي ومثقف📚[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 50 دقيقة
همس طبيعي يتغيروا اللعيبة اممممممم عندك منتخب الجزائر مثلاً في ٢٠١٠ شاركوا بمنتخب وفي ٢٠١٤ شاركوا بمنتخب ثاني وتألقوا وتأهلوا للدور الثاني اعتقد المدرب يعرف إمكانيات اللعيبة زين وبالتوفيق لصقورنا🇸🇦🇸🇦🇸🇦