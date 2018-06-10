طقس غد.. سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على جميع مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة في بيان له، وجود سماء غائمة جزئياً وستكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).