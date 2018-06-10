ترامب يتلقى تدريب سري قبل مقابلة زعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قام سفير بريطانيا في كوريا الشمالية بتدريب خاص وسري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيجتمع بعد يومين مع الزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

وكشفت تقارير صحفية، أن الشهر الماضي، كان السفير أليستر مورغان، في ضيافة ترامب بالبيت الأبيض، من أجل ” تكوينه ” وإطلاعه على نظام بيونغ يانغ قبل عقد القمة التاريخية.

وذكرت التقاريرأنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة، التي التقى فيها مورغان كذلك مع مسؤولين في وزارة الخارجية، بشكل رسمي، حيث كان المسؤولون يرغبون في أن تبقى سرية.

وتعتبر بريطانيا من الدول القليلة التي لديها سفير دائم في كوريا الشمالية، وتعرف معلومات قيمة عن البلاد.

وجدير بالذكر أن كيم سوف سيلتقي مع ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيناقش الطرفان مستقبل ترسانة بيونغ يانغ النووية.