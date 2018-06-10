بالفيديو.. حضور وسائل الاعلام لتغطية تدريبات الأخضر استعداداً لكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو جانب من حضور وسائل الاعلام لتغطية تدريبات المنتخب الوطني استعداداً لمباراة الافتتاح في كأس العالم.

ويذكر أن بعثة المنتخب الوطني توجهت مساء أمس السبت الى مدينة زيورخ السويسرية من أجل المشاركة في فعاليات كأس العالم 2018.

وسينطلق العُرس الكروي المنتظر الخميس المقبل بمباراة الأخضر وروسيا، وتستمر فعاليات المونديال حتى 15 من شهر يوليه المقبل.