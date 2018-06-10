الجبوري يطالب بإعادة الانتخابات النيابية بعد حرق صناديق الاقتراع

بغداد(صدى):

طالب رئيس البرلمان العراقي، الدكتور سليم الجبوري، اليوم الأحد، بإعادة الانتخابات النيابية، معتبراً أن الحريق في مخزن صناديق الاقتراع متعمد.

وأضاف ” الجبوري” أن ” جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره . ”

ودعا الجبوري لإعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب

وذكر في بيان: ” إننا ندعو الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في بغداد إلى اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة، وكشف ملابساتها وفضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت . “