بالفيديو.. مدربات وفاحصات المرور يتحدثن عن تجاربهن

علي القحطاني (صدى):

كشف عدد من مدربات وفاحصات المرور في المدرسة السعودية للقيادة، عن مجموعة من النصائح والتجارب للسيدات اللاتي أقبلن على قيادة السيارات.

وأوضحن أن الفرق بين المدربة والفاحصة يتمثل فيه أن المدربة تقوم بتدريب الطالبة على التدريب العملي، بينما الفاحصة تقوم باختبار المرأة عندما تقبل على إصدار رخصة.

وأشرن إلى أنهن أصبحت فاحصات، عن طريق اختبار المدربات وبناء على مستوياتهم يتم أخذ الأفضل من بينهن ليكن فاحصات.

أما عن مهام الفاحصات، فأوضحن أنهن يلاحظن من تركب السيارة وطريقة ضبطها لحزام الأمان، وفتحها للسيارة وضبطها لمرآة السيارة، كما يعلمن السيدات قوانين المرور.

ووجهن نصيحة لمن يردن القيادة، بأن لا يخافون لأن الأمر أبسط مما يتخيلون.