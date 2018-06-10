رفع الأذان محرفا في مسجد بالكويت.. والأوقاف تعلق

الكويت(صدى):

أحدث مقطع فيديو لمؤذن يرفع الأذان في مسجد بالكويت، جدلًا كبيرًا وسخطًا في الشارع الكويتي، بعد تحريفه للآذان.

وقال المؤذن الذي رفع الآذان في مسجد البوص بمحافظة الأحمدي: ” الله الكويت أكبر ” ، ما جعل الكثيرون يطالبون وزارة الأوقاف بالتحقيق في الواقعة.

وكشف مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد العتيبي، أن ما حدث هو اجتهاد شخصي من حارس المسجد الجديد.

وأوضح ” العتيبي ” ، أن المسجد لا تقام فيه صلاة الفجر لعدم وجود مصلين، وأن الحارس البنغالي الجنسية ظن في صلاة الفجر أن المؤذن غاب عن رفع الأذان فاجتهد في رفعه رغم عدم وجود مصلين، مؤكدًا أنه تم إحالته للتحقيق وتنبيهه.