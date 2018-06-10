بالفيديو.. مفاجأة مخيفة لفتيات يستخدمن فلتر سناب شات داخل فندق قديم

واشنطن(صدى):

أٌصيبت مجموعة من الفتيات ، بالذعر والخوف ، عقب رصدهن حادث غريب ، عقب أن قررتن توثيق إقامتهن في فندق عمره 100 عام في أوهايو الأمريكية .

وظهرت الفتيات يقمن ببث لقطات لأروقة المبنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إحدى الفتيات لاحظت شيئا غريبا، وعندما قررت استخدام ” فلتر الوجه ” على تطبيق ” سناب شات ” ، أصيبت بالهلع عندما ظهر شيء أمامها.

وسارع المشاهدون إلى مشاركة آرائهم، وكتب أحدهم أنه مخيف، في حين وجد آخر أنه ليس شبحا ويعتقد أن التطبيق رصد الأضواء.