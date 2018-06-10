مطار حمد الدولي بدون ركاب بعد مقاطعة الدول لقطر

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن مطار حمد الدولي بقطر يعاني من انخفاض عدد الركاب بشكل كبير، في ظل حظر السفر والتجارة الذي تفرضه دول المقاطعة على قطر.

وأكد بدر محمد الأمير رئيس العمليات في المطار على أن إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع المملكة، أدى إلى عملية نقل جوي مستمرة لحماية الإمدادات من البضائع وإنتاجيات الألبان الطازجة التي تنقل بواسطة الشاحنات.

وقالت المصادر : ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى 19 مدينة في المملكة ومصر والإمارات والبحرين، نتيجة مقاطعه الرباعي لها والذي بدأت في 5 يونيو العام الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

وأضافت : أصبحت الطائرات القطرية تستغرق وقتا أطول في الوصول إلى وجهاتها، بعد ما لم يعد باستطاعتها المرور بعدد من المناطق، حيث تعمل الشركة على التبديل بين الطائرات في محاولة يائسة لتعويض الخسائر.