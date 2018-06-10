مارسيلو يقنع ” باكيتا ” للانضمام لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يحرص مارسيلو، نجم ريال مدريد، لإقناع موهبة برازيلية، بالانضمام للنادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحف إسبانية أن مارسيلو أرسل مقطع فيديو للوكاس باكيتا، نجم فلامنجو البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا، حتى ينضم لريال مدريد مع زميله في الفريق فينيسيوس جونيور، الذي وقع للميرنجي.

وأوضح مقطع الفيديو، مارسيلو يقول: ” فينيسيوس سوف يلعب مع الفريق، يمكنك أيضًا فعل ذلك ” ، مضيفًا: ” أخي الصغير، أنا هنا لأتمنى لك النجاح، وآمل أن تكون لديك مسيرة رائعة، وأخبرت فينيسيوس بأني معجب بيسراك، إنها تستحق الذهب ” .

وأكمل مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد: ” أخي، كل شيء سوف يكون جيد، رقصك جيد للغاية حاول فعل ذلك دائمًا، أنت وفينيسيوس تستطيعان فعل الكثير للفريق ” .

وجدير بالذكر أن ” باكيتا ” لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو ، ويعتبر نادي يوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بخدمات اللاعب البرازيلي.