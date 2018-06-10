بعد طرد زيدان في مونديال 1998.. فؤاد أنور: كان بمثابة إحراز هدف

ماجد محمد(صدى):

صرح فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي السابق، بإن الحادثة التي وقعت بينه وبين نجم المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان في مونديال 1998 وأدت لطرد زيدان لا تزال عالقة بذهنه، وتعد بالنسبة له بمثابة إحراز هدف في ذلك المونديال.

وأضاف أنه تم تكليفه من قِبل مدرب الأخضر حينها البرازيلي كارلوس ألبرتو بمتابعة زيدان متى ما تعدى خط المنتصف، قائلا : ” وقد كان، حيث قمت بمضايقته عدة مرات خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قام زيدان بضربي على الجنب ما دفع الحكم لطرده من المباراة بالبطاقة الحمراء ” .

وأوضح فؤاد خلال مقابلة صحفية أنه إلى الآن متى ما تم استعراض مسيرة زيدان؛ لابد تأتي لقطة الطرد التي حدثت بسبب تدخله ضده.

وأشاد أنور بجاهزية المنتخب الأخضر وقدرته على المشاركة في مونديال روسيا، معربًا أن المنتخب تتوفر له ميزة ليست لدى المنتخبات الأخرى، وهي المشاركة في مباراة الافتتاح، غير أنه قال إنه إلى الآن هناك لاعبون مستوياتهم متدنية لا تليق بمنتخب سيشارك في كأس العالم وفي مباراة افتتاحية سيشاهدها كل العالم.