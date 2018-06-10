ملك الأردن يصل إلى جدة
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جدة اليوم .
وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، و مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5636 ] نشر منذ 1 ساعة
مرحبابو … يااهلين وسهلين ☺️