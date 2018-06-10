سيدة تشعل النيران في ابنتها وتلقي بها في الحديقة

لندن(صدى):

أقدمت إمرأة تٌدعى ” كارلي ، 37 عاماً ” على إشعال النيران في جثة طفلتها الصغيرة ” اميليا ” على أمل أن تعود للحياة مرة أخرى، بعد أن توفيت إثر غرقها في حوض الاستحمام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطفلة التي تدعى ” أميليا ” قد

وكانت توفيت أميليا بعدما غرقت في حوض الاستحمام، وعندما شعرت والدتها بالصدمة إثر وفاتها ظنت أنها قادرة على أن تعيدها للحياة ثانية، فأشعلت في جسدها النيران ونقلتها لحديقة المنزل.

وعندما شاهدها شقيق الأم قام بإبلاغ الشرطة البريطانية بولاية ويلز ، وتم إلقاء القبض على الأم بعدما تم العثور على طفلتها مغطاة ببطانية بحديقة منزلها .

وأكدت صديقة المتهمة في تصريحات إعلامية ، أن “كارلي” تعاني من اضطربات عقلية، وهذا ما جعلها تفكر أن تعيد الطفلة مرة أخرى للحياة، وما زالت الشرطة تجري تحقيقات موسعة في الجريمة لمعرفة الدوافع والأسباب.