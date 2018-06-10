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محكمة التنفيذ بالدمام تقضي بحبس ” العيد وشريكيه “

محكمة التنفيذ بالدمام تقضي بحبس ” العيد وشريكيه “
نايف السالم(صدى):

حكمت محكمة التنفيذ بالدمام بالحبس التنفيذي ضد حمد العيد وشريكيه، لعدم التزامهما بتنفيذ الأمر القضائي القاضي بدفع 2.6 مليار ریال، وصرف 15% من رأسمال 7900 من المساهمين في قضية مساهمي شركة حمد العيد وشريكيه.

وأشارت مصادر إلى أن المحكمة العامة في الدمام أقرت صرف 15% من رأسمال المساهمين الذين لديهم حقوق بحسب العقود الرسمية، كما أن إجمالي المبالغ الموجودة في 3 مصارف وطنية يبلغ 601 مليون ریال من أصل 4.2 مليار، هي إجمالي حقوق المساهمين.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17333 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض من زمان . بعض المساهمين ماتو من القهر

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