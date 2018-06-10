روسيا تنقلب على نظام بشار الأسد في دمشق

موسكو(صدى):

كشفت أنباء عن وقوع انقلاب روسي على نظام بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق؛ حيث اعتقلت الشرطة العسكرية الروسية رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية، جميل الحسن و عددًا من ضباط المخابرات.

فيما أوضح المحامي محمد العسل، عضو نقابة المحامين بحلب، أن الشرطة الروسية سيطرت بشكل كامل على كافة الأفرع الأمنية في دمشق، وجرت اشتباكات بين الشرطة الروسية وعناصر حزب الله في محيط بحيرة القطيفة.

وأشار إلى أنها داهمت منزل بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، وقادتها إلى جهة مجهولة؛ بالإضافة إلى مصادرة عددًا من الوثائق من منزلها.