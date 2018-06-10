روسيا تنقلب على نظام بشار الأسد في دمشق
كشفت أنباء عن وقوع انقلاب روسي على نظام بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق؛ حيث اعتقلت الشرطة العسكرية الروسية رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية، جميل الحسن و عددًا من ضباط المخابرات.
فيما أوضح المحامي محمد العسل، عضو نقابة المحامين بحلب، أن الشرطة الروسية سيطرت بشكل كامل على كافة الأفرع الأمنية في دمشق، وجرت اشتباكات بين الشرطة الروسية وعناصر حزب الله في محيط بحيرة القطيفة.
وأشار إلى أنها داهمت منزل بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، وقادتها إلى جهة مجهولة؛ بالإضافة إلى مصادرة عددًا من الوثائق من منزلها.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3872 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشار كان قاب قوسين او ادنى من السقوط
لولا ارادة الله ثم تدخل روسيا التي انتشلته في اخر لحظه-كان مصيره مثل مصير سابقيه-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17333 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله هالخبريه ؟
يعني اقتنعو الروس ان وجودهم في سوريا لن يفيدهم شي