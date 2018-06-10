قبل أسبوعين من التطبيق.. 9 حقوق عليكِ معرفتها قبل شراء سيارتك

نايف السالم(صدى):

قبل 14 يوم فقط على تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، والمقرر في العاشر من شهر يوليو المقبل وفقًا لقرار المقام السامي الصادر في محرم 1439 باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، تنهال النصائح على السيدات من قبل المختصين والجهات المختصة.

وأعلنت وزارة التجارة عن الحقوق التي لابد للمرأة معرفتها قبل شراء السيارة، محدده إياهم في 9 شروط، أبرزها الحصول على ” فاتورة الشراء، وكتيب الضمان، والفصح بوضوح عن النافذة الجانبية للمركبة، وعن الإكسسوارات، وتوفير كتيبات ضمان المنتج، والتعليمات الفنية باللغة العربية ” .

كما أَضافت أنه يجب وجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض البيع للسيارة للموديلات 2015 وما فوق، لافته إلى أن الخدمات التي يلزم للوكيل توفيرها هي ” تقدير تكلفة قطع أعمال الصيانة وقطع الغيار، والتأكد من الموافقة عليها وتقديم معلومات الصيانة كتابة مع توفير وسيلة اتصال مباشرة وسريعة وبيان نطاق الضمان على السيارة ومدته وأيضاً توضيح رسوم خدمة الفحص والصيانة ” .

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت الأسبوع الماضي بتغيير الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية، في مواقع عدة بمدن المملكة.

اقرأ أيضًا: