3 طرق لتستعيدي حياتك بعد الانفصال

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، إن العلاقات العاطفية التي تنتهي تمثل تغييراً كبيراً في حياتك، ولكن عليك إعادة تكييف نفسك مع حياة العزوبية من جديد وإعادة بناء صداقاتك، وممارسة هواياتك المفضلة، والهدف من ذلك هو استعادة نفسك.

وبطبيعة الحال، سوف تشعرين في البداية بالبؤس عندما تنهين علاقتك العاطفية، وهذا شعور طبيعي، عليك التفكير جيداً، وبعدها قومي بعمل كل ما تحبين فعله واستمتعي بوقتك أكثر من السابق، ولكن عليك الحذر ألا تتخذي قرارت سريعة عقب الانفصال التي من شأنها أن تعود بك إلى النقطة التي بدأت منها.

وإليك بعض الطرق التي تساعدك على استعادة حياتك من جديد:

الرقص

نعم، الرقص مع الأصدقاء هو إحدى طرق التنفيس التي تجعلك تتخلصين من كل المشاعر السلبية، بل هي طريقة للحصول على مشاعر إيجابية.

ولكن احرصي على أن تكوني في صحبة من تحبين فذلك سوف يزيد من ثقتك بنفسك.

اكتشفي أنوثتك من جديد

قد يؤدي الانفصال إلى اهتزاز ثقتك بنفسك أو الشعور بأنك لم تعودي مرغوبة، ولكن لا تجعلي هذا التفكير المريض يتسلل إليك. اجعلي من هذا فرصة لإعادة اكتشاف أنوثتك، اهتمي بملابسك، وتسريحة شعرك، ومكياجك، ارتدي كل ما يظهر أنوثتك وابتعدي عن الألوان الداكنة.

اجعلي اختيارك لملابسك يميل إلى الألوان المبهجة ولا سيما الأحمر والوردي، ولا تنسي الكعب العالي فهذا يعطيك أنوثة مميزة.

اظهري قوة جسدك

ليست الفكرة فقط في الحصول على جسم صحي، ولكن تمرينات اللياقة البدنية ستنمي عندك الشعور بالتحكم والسيطرة التي غالباً ما تفقديها عندما تنهي العلاقة، فقد تشعرين بفقدان السيطرة على حياتك وأنك لا تستحقين الحب والرعاية، ولكن اهتمامك بشكل جسدك سيجعلك تتخلصين من هذه المشاعر السلبية، ويمكنك أن تستشيري من حولك ممن تحرصن على الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضة عن تأثير ممارسة الرياضة عليهن.