فيديو مذهل .. لتأثير دقات قلب الأم على تهدئة طفلها

متابعات(صدى):

أجرى عدد من الباحثين تجربة لمعرفة تأثر الأطفال بدقات قلوب أمهاتهم .

حيث تضع الأم طفلها في غرفة وحده وتراقبه بينما يبكي لفراقها ثم يتم وضع جهاز على صدر الأم ينقل صوت دقات قلبها للطفل الذي ما إن يسمعها حتى يصمت ويبدأ بالضحك واللعب.