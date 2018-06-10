فيديو مذهل .. لتأثير دقات قلب الأم على تهدئة طفلها
أجرى عدد من الباحثين تجربة لمعرفة تأثر الأطفال بدقات قلوب أمهاتهم .
حيث تضع الأم طفلها في غرفة وحده وتراقبه بينما يبكي لفراقها ثم يتم وضع جهاز على صدر الأم ينقل صوت دقات قلبها للطفل الذي ما إن يسمعها حتى يصمت ويبدأ بالضحك واللعب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17333 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعا له تأثير على الطفل
دهر⏳[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحاااااااان اللّه العظيم💖
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1561 ] نشر منذ 52 دقيقة
(اللهُ خلِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ وَكيلٌ)