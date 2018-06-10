بالصور.. سقوط مظلات الساحة الشعبية بتنومة

أبها(صدى):

تمزقت المظلات الساترة للساحة الشعبية بتنومة بمنطقة عسير، التي تقع بطريق الحصون، إثر سقوطها، مساء أمس السبت، دون وقوع أي أضرار في الأرواح.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس المجلس البلدي بتنومة، سعيد بن ظافر القرش، قائلًا: ” إن عددًا من أعضاء المجلس وقفوا أمس على الأضرار التي حدثت بمقر الساحات الشعبية في طريق الحصون، والمنشأة حديثًا بالمحافظة، وتبيَّن سقوط جزء كبير من المظلات، وتمزق الجزء الآخر ” .

وأشار إلى أنه: ” أصدرت لجان المجلس المتخصصة مسبقًا عددًا من التقارير، تشير إلى وجود مخالفات عدة، لا تتوافق مع ما جاء بالعقد المبرم مع المقاول في التنفيذ والمواصفات وجدول الكميات، فضلاً عن ملاحظات المجلس الجوهرية في استلام الساحات بهذه الكيفية ” .

وأضاف: ” طلبنا من البلدية في خطابات سابقة عدم الاستلام النهائي من المقاول إلى أن يقوم بتعديل وتصحيح جميع الملاحظات على هذا المشروع، الذي بلغت كلفته نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال ” .