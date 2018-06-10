قبل العيد بأيام.. بلدية ينبع تحذر المواطنين من تلاعب ” صوالين الحلاقة “

نايف السالم(صدى):

وجهت بلدية محافظة ينبع، تحذيرًا للسكان من المواطنين والمقيمين، من التلاعب في أسعار ” صوالين الحلاقة ” ومغاسل الملابس والسيارات، خاصة خلال مواسم الأعياد، داعية إياهم لضرورة التواصل مع بلاغ عمليات الأمانة ” 940 ” ، في حال رصد أي تلاعب، حتى تطبق البلدية النظام بحق المخالفين.

جاء ذلك بعد ما لاحظته البلدية من استغلال بعض أصحاب هذه المحال، برفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء خلال مواسم الأعياد، فضلًا عن عدم إلتزامهم بالأسعار السائدة والمعتمدة طوال العام.

وفي هذا السياق، قامت بلدية ينبع بحملة رقابية مفاجئة على ” صوالين الحلاقة ” بالمحافظة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والتقيد بالأنظمة والتعليمات، وضبطت خلالها مخالفات متنوعة، منها مصادرة أمواس متعددة الاستخدام، وعدم وجود عرض التسعيرة بالمحل، في حين استبعدت عدد من العمال المخالفين، الذين لا يملكون شهادات صحية.

وشددت البلدية على تلك المحال، ضرورة التقيد بعدم استخدام الأدوات لأكثر من مرة، وإلزامهم باستخدام القفازات، وارتداء الكمامات الواقية أثناء الحلاقة، منذرة إياهم بأنه في حالة عدم التقيد بتلك التعليمات، سيتم تطبيق العقوبات اللازمة حيالهم.