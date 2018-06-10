الخطوط الكويتية تكشف أكاذيب قطر وتنفي منع المملكة للقطريين من أداء العمرة

طلال الضوي(صدى):

ينشر مرتزقة تنظيم الحمدين إشاعات وأقاويل كاذبة حول منع المملكة للقطريين من أداء مناسك العمرة، حيث زعموا أن المملكة وجهت باقي الدول بعدم السماح للقطريين بالسفر إلى المملكة، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الخاصة بهم.

ومن جانبها، أصدرت الخطوط الجوية الكويتية بيانًا حول هذا الشآن، مؤكده عدم تلقي الشركة أي توجيهات من السلطات السعودية حول منع القطريين من السفر لأداء مناسك العمرة.

ونفى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم، هذه الأنباء الكاذبة، مؤكدًا أن المملكة وجهت بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق من خلال مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.