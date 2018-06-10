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حقيقة فيديو رفع شاب ميت لتقبيل الحجر الأسود

حقيقة فيديو رفع شاب ميت لتقبيل الحجر الأسود
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو شابًا يتم رفعه ليتمكن من تقبيل الحجر الأسود؛ حيث زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب توفي أثناء طوافه قبل الوصول إلى الحجر.

بينما أكدت مصادر، أن ذلك غير صحيح، نافية كونه ” ميت ” ، ولافتةً إلى أن الفيديو هو لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي لا يستطيع الحركة بشكلٍ كامل؛ حيث تمت مساعدته وإعادته لمقعده.

وأشارت إلى أن ذلك ضمن عمل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الإنساني والمعتاد؛ حيث قاموا بمساعدة الشاب ليتمكن من تقبيل الحجر الأسود، وغادر المسجد الحرام وهو بصحة جيدة.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتوفنا مسلمين

[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعينه ويشفيه ويكون بصحة جيدة

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير كما تحملونه

[ عدد التعليقات: 6252 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله الكاذب يضل يكذب حتى يصبح عند الله كذبا مصدري الأزمات والكوارث والاشعات هؤلاء الا يخافون من عذاب الله ثم دعاء الناس عليهم في هذا الشهر الفضيل حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم

[ عدد التعليقات: 17333 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما اعرف ايش يستفيد اللي يرسل مقاطع وهو لا يعرف حقيقتها
الله يهديهم ويصلح حالهم

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