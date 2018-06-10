حقيقة فيديو رفع شاب ميت لتقبيل الحجر الأسود

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو شابًا يتم رفعه ليتمكن من تقبيل الحجر الأسود؛ حيث زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب توفي أثناء طوافه قبل الوصول إلى الحجر.

بينما أكدت مصادر، أن ذلك غير صحيح، نافية كونه ” ميت ” ، ولافتةً إلى أن الفيديو هو لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي لا يستطيع الحركة بشكلٍ كامل؛ حيث تمت مساعدته وإعادته لمقعده.

وأشارت إلى أن ذلك ضمن عمل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الإنساني والمعتاد؛ حيث قاموا بمساعدة الشاب ليتمكن من تقبيل الحجر الأسود، وغادر المسجد الحرام وهو بصحة جيدة.