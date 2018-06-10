نبيل معلول: رغم الهزيمة.. سعداء بمستوى المنتخب التونسي

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، على سعادته بالأداء الذي أظهره فريقه، أمس السبت، في المباراة الودية أمام إسبانيا والتي انتهت به بهزيمة تونس بهدف نظيف.

وأوضح ” معلول ” قائلًا: ” واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم. المنتخب التونسي أظهر أنه مستعد وأكد جاهزيته لكأس العالم. إذا قدمنا المستوى نفسه الذي لعبنا به أمام منتخب إسبانيا في كأس العالم، يمكن للشعب التونسي أن يشعر بالفخر. ”

وأشار إلى أنهم: ” قارعنا فريقًا يضم في صفوفه أفضل اللاعبين في العالم بينما افتقدنا وهبي الخزري ويوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي. الهزيمة مريرة لكن مشرفة بعد المستوى البدني الكبير للاعبين والتعامل الجيد مع الأسلوب الفني للمنتخب الإسباني. ”

وأضاف: ” صنعنا عدة فرص رغم سيطرة إسبانيا على الكرة وأتيحت لنا ثلاث فرص للتسجيل، ولا يمكن إلا أن نكون سعداء بمستوى المنتخب التونسي ” ، فيما تابع موجهًا رسالة للاعبيه: ” رسالتي للاعبين أن هدفي كمدرب هو المرور لدور الثمانية أو أبعد من دور الثمانية لأن المنتخب بحماسته وروحه القتالية وانضباطه الخططي قادر على مقارعة المنتخبات الكبيرة ومواجهتها بندية. ”