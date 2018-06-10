بالفيديو.. إغراق مطرب منشد بالنقود في حفل ديني

نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لمنشد ديني ، أغرقه المواطنون بالنقود في حفل ديني بالهند .

وظهر المنشد في الفيديو المتداول وهو يجلس على خشبة المسرح، بينما حضور البرنامج التعبدي يقتربون من المسرح ويغرقون المطرب وفرقته بالنقود.

ويُعتقد أن تقديم المال في هذا النوع من البرامج التعبدية بمثابة مساهمة للجمعيات الخيرية.