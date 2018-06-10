بالفيديو.. إغراق مطرب منشد بالنقود في حفل ديني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لمنشد ديني ، أغرقه المواطنون بالنقود في حفل ديني بالهند .
وظهر المنشد في الفيديو المتداول وهو يجلس على خشبة المسرح، بينما حضور البرنامج التعبدي يقتربون من المسرح ويغرقون المطرب وفرقته بالنقود.
ويُعتقد أن تقديم المال في هذا النوع من البرامج التعبدية بمثابة مساهمة للجمعيات الخيرية.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 39 دقيقة
رزق الهبل .. على المجانين 🤪
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3867 ] نشر منذ 32 دقيقة
لو للجمعيات الخيريه وفعلا سوف تصل لها جزاهم الله خير
سيف[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 30 دقيقة
مشكلة البويات نومهم قليل فتلاقيها تفرفر على النت لعل وعسى تلقى ساقطه مثلها
نايم في العسل💤[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 23 دقيقة
سيف تعليقك لاعلاقة😌🙄