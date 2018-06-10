  • الأحد 10

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. إغراق مطرب منشد بالنقود في حفل ديني

بالفيديو.. إغراق مطرب منشد بالنقود في حفل ديني

بالفيديو.. إغراق مطرب منشد بالنقود في حفل ديني
نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لمنشد ديني ، أغرقه المواطنون بالنقود في حفل ديني بالهند .

وظهر المنشد في الفيديو المتداول وهو يجلس على خشبة المسرح، بينما حضور البرنامج التعبدي يقتربون من المسرح ويغرقون المطرب وفرقته بالنقود.

ويُعتقد أن تقديم المال في هذا النوع من البرامج التعبدية بمثابة مساهمة للجمعيات الخيرية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3867 ] نشر منذ 32 دقيقة

لو للجمعيات الخيريه وفعلا سوف تصل لها جزاهم الله خير

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 30 دقيقة

مشكلة البويات نومهم قليل فتلاقيها تفرفر على النت لعل وعسى تلقى ساقطه مثلها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *