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بالفيديو.. أطول قطار شحن في العالم بالمملكة

بالفيديو.. أطول قطار شحن في العالم بالمملكة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشره المستشار السابق بالتخطيط الاستراتيجي في أرامكو برجس حمود البرجس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أطول قطار شحن في العالم ينقل الفوسفات من شمال المملكة إلى مدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية.

وكشف ” البرجس ” في تغريدة له عن بعض مزايا هذا القطار، قائلًا: ” تم من خلاله الاستغناء عن 650 شاحنة تدمر طرقنا وتتسبب في الازدحام على الطرق والحوادث المميتة ” .

وتابع مستشار التخطيط الاستراتيجي، آملًا في تطبيق ذلك على باقي طرق المملكة: ” عقبال طريق الدمام-الرياض المزدحم بالشاحنات، وبقية الطرق ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2573 ] نشر منذ 1 ساعة

كويس

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