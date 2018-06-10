بالفيديو.. أطول قطار شحن في العالم بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشره المستشار السابق بالتخطيط الاستراتيجي في أرامكو برجس حمود البرجس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أطول قطار شحن في العالم ينقل الفوسفات من شمال المملكة إلى مدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية.

وكشف ” البرجس ” في تغريدة له عن بعض مزايا هذا القطار، قائلًا: ” تم من خلاله الاستغناء عن 650 شاحنة تدمر طرقنا وتتسبب في الازدحام على الطرق والحوادث المميتة ” .

وتابع مستشار التخطيط الاستراتيجي، آملًا في تطبيق ذلك على باقي طرق المملكة: ” عقبال طريق الدمام-الرياض المزدحم بالشاحنات، وبقية الطرق ” .