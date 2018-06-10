الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للأردن.. و ” الصفدي ” يثمن دور المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى، اليوم الأحد، على دعم الاتحاد للأردن خلال الفترة المقبلة في خطواته لإصلاح الاقتصاد، في ظل التغييرات الاقتصادية والحكومية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت ” موجريني ” خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني بعمان، أنه يتم العمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في الأردن، مشيره إلى أنه تم تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات للفئات المهمشة وكجزء من مبلغ المليار يورو المخصص لدعم ومساعدة الأردن خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال المؤتمر، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقمة رباعية لدعم الأردن، مؤكدًا أنه هذه الدعوة ليست غريبة من جلالته.

وكان خادم الحرمين الشريفين دعا إلى عقد اجتماع يضم الدول الأربع ” المملكة، الأردن، الإمارات، والكويت ” في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ؛ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

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